В связи с плохой зимней уборкой работу коммунальных службы в Петербурге проверит прокуратура

В связи с плохой зимней уборкой работу коммунальных службы в Петербурге проверит прокуратура. Фото: комитет по благоустройству

В связи с плохой зимней уборкой работу коммунальных службы в Петербурге проверит прокуратура. Фото: комитет по благоустройству

В Северную столицу после снежных куч пришла другая проблема: обледенелые дороги. Многие улицы буквально превратились в каток. В связи с этим прокуратура проведет проверку работы коммунальных служб.

Сотрудники прокуратуры Петербурга проведут проверку того, как исполняется жилищное законодательство и закон о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Надзорное ведомство, в том числе даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при обработке пешеходных зон и дорог противогололедными материалами с учетом нестабильных погодных условий2, — отметили в пресс-службе.

После того, как будет проведена проверка, сотрудники прокуратуры примут вопрос о принятии соответствующих ситуации мер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 января в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют увеличение порывов ветра в прибрежных районах, а также сильную гололедицу на дорогах.