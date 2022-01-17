Петербуржцы будут получать одну платежку в ЖКХ

Петербуржцы будут получать одну платежку в ЖКХ. Фото: Baltphoto

Петербуржцы будут получать одну платежку в ЖКХ. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге планируется создать одну платежную систему на все ЖКХ. Уже ведется работа по созданию единого информационно-расчётного центра в этой сфере.

Такая система заметно упростит горожанам оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Появление единого центра связано с присоединением АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Отмечается, что жители Петербурга получат одну платежку за электричество, жильё и коммунальные услуги, капремонт.

Таким образом, услуги будет проще оплачивать и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций. Также в пресс-службе подчеркнули важность контроля процесса реорганизации центра, чем займется Комитет имущественных отношений Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России задумались об освобождении ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты коммунальных платежей.