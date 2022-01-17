В Красносельском и Невском районах появятся четыре новые улицы

В Красносельском и Невском районах появятся четыре новые улицы
в Невском и Красносельском районах утверждены территории для размещения четырех новых улиц. Фото: pixabay

В Невском и Красносельском районах утверждены территории для размещения четырех новых улиц.

Проекты планировки были утверждены на рабочем совещании в Смольном. Проекты будут реализованы за счёт инвестора «Сэтл Инвест». Компания передаст готовые объекты в собственность города по договору дарения.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Невском районе компания планирует построить улицу, которая соединит Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную. Называться она будет улица «Ультрамариновая» — в честь завода «Пигмент», который располагался на отведённой территории.

В Красносельском районе инвестор построит три новых улицы от проспекта Буденного до улицы Генерала Кравченко. Они обеспечат транспортную доступность ЖК «Солнечный город».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице продолжается реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе. Второй этап реконструкции одного из них могут завершить раньше срока.

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