Строительство двух съездов с Приморского путепровода могут завершить раньше срока

Строительство двух съездов с Приморского путепровода могут завершить раньше срока
Реконструкция финансируется за счет городского бюджета и средств федерального центра. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге продолжается реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе. Второй этап реконструкции одного из них могут завершить раньше срока.

Главным этапом работ стало строительство двух новых съездов с Приморского путепровода в районе «Лахта Центра». Строительство развязки может быть закончено уже в декабре текущего года. А не в ноябре 2023-го, как значится по планам. Ускорить работы позволили в том числе федеральные деньги, полученные Петербургом на дорожные проекты.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, на данный момент объект готов на 69%. По условиям контракта работы должны быть завершены не позднее ноября 2023 года.

В 2023 году планируют завершить второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе. В будущем его планируют расширить с двух до шести полос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году Приморский район пополнится новыми объектами наружного освещения.

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