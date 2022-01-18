Назван самый популярный музыкант 2021 года

Самым популярным музыкантом 2021 года по версии компании chart data стал рэпер Дрейк.

В общей сложности, музыка Дрейка получила 8,6 млрд прослушиваний на стриминговых сервисах. 1 из 131 прослушанных песен принадлежала артисту.

По данным портала, альбом Дрейка «Certified Lover Boy» стал платиновым за прошлый год дважды. Кроме того, он побил рекорды Apple Music и Spotify по количеству прослушиваний в день премьеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самым цитируемым в соцмедиа музыкантом по итогам минувшего года в Петербурге стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Также среди музыкантов в 2021 году отличились рэпер Оксимирон и Диана Арбенина. Среди писателей самыми медийными стали Евгений Водолазкин, Александр Пелевин и Герман Садулаев.

Напомним, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил новый клип на песню «Пока так», привлекающий внимание к проблемам уборки Санкт-Петербурга. В клипе, который появился на YouTube, музыкант показал виды Петербурга, заваленного то мусором, то непроходимыми снежными кучами. При этом в тексте песни певец в грубой форме возмущается, что город довели до такого состояния.