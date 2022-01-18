Назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе

В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга, заявила иммунолог. Фото: pixabay

В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга, заявила иммунолог. Фото: pixabay

В период распространения омикрон-штамма коронавируса работающим в больших коллективах людям следует принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом предупредила иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, в первую очередь работающим гражданам необходимо прививаться и своевременно ревакцинироваться.

Иммунолог отметила в беседе с радио Sputnik, что необходимо внимательно относиться к коллегам, стараться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Стресс вредит защитным функциям организма, поэтому ситуации, которые его вызывают, важно избегать, указала специалист. Укрепить иммунитет помогут правильное питание и налаженный режим сна.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик распространения омикрон-штамма и заболеваемости придется на субботу – 22 января. Организм человека справляется с новым вариантом мутации вируса почти так же, как и с ОРВИ, поэтому важно сохранять спокойствие.