Назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе

В период распространения омикрон-штамма коронавируса работающим в больших коллективах людям следует принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом предупредила иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, в первую очередь работающим гражданам необходимо прививаться и своевременно ревакцинироваться.
Иммунолог отметила в беседе с радио Sputnik, что необходимо внимательно относиться к коллегам, стараться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Стресс вредит защитным функциям организма, поэтому ситуации, которые его вызывают, важно избегать, указала специалист. Укрепить иммунитет помогут правильное питание и налаженный режим сна.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик распространения омикрон-штамма и заболеваемости придется на субботу – 22 января. Организм человека справляется с новым вариантом мутации вируса почти так же, как и с ОРВИ, поэтому важно сохранять спокойствие.