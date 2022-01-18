Назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе

Назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе
В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга, заявила иммунолог. Фото: pixabay

В период распространения омикрон-штамма коронавируса работающим в больших коллективах людям следует принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом предупредила иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, в первую очередь работающим гражданам необходимо прививаться и своевременно ревакцинироваться.

Иммунолог отметила в беседе с радио Sputnik, что необходимо внимательно относиться к коллегам, стараться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Стресс вредит защитным функциям организма, поэтому ситуации, которые его вызывают, важно избегать, указала специалист. Укрепить иммунитет помогут правильное питание и налаженный режим сна.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик распространения омикрон-штамма и заболеваемости придется на субботу – 22 января. Организм человека справляется с новым вариантом мутации вируса почти так же, как и с ОРВИ, поэтому важно сохранять спокойствие.

вакцинация коронавирусная пандемия омикрон


 

Новости партнеров
Петербург начнут готовить ко Дню снятия блокады Ленинграда 18 января
Петербург начнут готовить ко Дню снятия блокады Ленинграда 18 января
В Петербурге начали сносить торговый комплекс
В Петербурге начали сносить торговый комплекс "Сампсониевский"
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе
Инфекционист анонсировал развитие пятой волны пандемии COVID в России
В Госдуме рассмотрят поправки об индексации пенсий на 8,6%
Тела 26 человек обнаружили в Афганистане после землетрясения
После смерти 8-месячной девочки на Энергетиков возбудили уголовное дело
Опубликован список мест для крещенских купаний в Петербурге
«Царское село» стало самым популярным музеем в праздники
Женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте