Два симптома в ротовой полости могут указывать на болезнь печени

Два симптома в ротовой полости могут указывать на болезнь печени
Два симптома в ротовой полости могут указывать на болезнь печени. Фото: unsplash

Американские исследователи рассказали о симптомах во рту, которое сигнализируют о проблемах в организме. При обнаружении тревожных знаков стоит задуматься о неалкогольной жировой болезни печени.

Вероятность того, насколько сильно развилась болезнь в организме зависит от обнаруженных в ротовой полости знаках. Об этом сообщает Medikforum со ссылкой на исследование американских ученых.

Эксперты отметили, что неалкогольной жировой болезнью печени чаще страдают люди с кариесом. Факт работает и в другую сторону: людям с этим заболеванием свойственна потеря зубов, считают исследователи.

Эксперты отметили, что пародонтит может быть выявлен при таких заболеваниях печени, как жировая болезнь, цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, это также также влияет на трансплантацию печени. Из других симптомов жировой болезни печени также отмечаются тупая или ноющая боль в правой верхней части живота, сильная усталость и необъяснимая потеря массы тела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на жировую болезнь печени могут указывать пожелтение глаз и кожи, расширение кровеносных сосудов под кожными покровами, увеличение селезенки, вздутие живота, также ладони могут приобретать красный оттенок.

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Два симптома в ротовой полости могут указывать на болезнь печени
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