«Если в декрет, то с деньгами»: россиянам напомнили об увеличении пособий матерям с февраля

В 2022 году россиянкам увеличили «декретные» пособия на рождения детей. Сумма выплат поменялась в большую сторону.

В новому году женщины, ждущие малыша, могут получить больше, чем раньше. Об этом напомнило Министерство труда и социальной защиты России в своем Instagram-аккаунте.

Так, заявляется, что минимальный размер выплаты по беременности и родам в 2022 году увеличился до 63 932,4 рубля. Максимальные выплаты при этом составляют примерно 360 164 рублей.

Для некоторых групп матерей действуют отдельные поправки. Например, женщины, которые перенесли осложнения при родах, начиная с 2022 года начнут получать пособия в размере от 71 238,96 рубля до 401 325,6 рубля. На выплаты влияет также и количество детей. В случае, если женщина родила сразу нескольких малышей, ей будет положено пособие от 88 592,04 рубля до 499 084,4 рубля. То есть, самые максимальные выплаты при рождении одного ребенка выросли на 19 369 рублей, а при появлении на свет двух или более детей сумма возросла на 24 840 рублей.

Минтруд рассказал, что минимальные размеры пособий было решено изменить из-за повышения МРОТ до 13 890 рублей. Максимальные выплаты в свою очередь связаны с тем, что увеличение произошло за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это учитывает факт нетрудоспособности и в связи с материнством.

Также в ведомстве подчеркнули, что в случае, если общий стаж работы женщины не достиг полугода, то пособие по беременности и родам не будет превышать размера МРОТ в месяц. Это относится к важным пунктам, которые обязательно нужно учесть. И еще одна деталь: если в районе проживания семьи к зарплате применяются районные коэффициенты, то денежное пособие будет на них умножаться. Выплаты должны быть назначены автоматически из Фонда социального страхования.

Напомним, что в 2022 году на второго ребенка планируется выделять 693,1 тысяч рублей, в случае если не был выделен материнский капитал на первого ребенка. С начала января 2021 года размер материнского капитала вырос на 3,7%, теперь он составляет 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей на второго малыша.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что право получения материнского капитала в России имеют семьи, где родился второй ребенок с 2007 года.