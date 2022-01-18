«Актуально, как всегда»: петербуржцев снова предупреждают о сильном гололеде

Во вторник, 18 января, в Санкт-Петербурге день планируется спокойный и без осадков. Остается только актуальная проблема: гололедица.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 18 января петербуржцы столкнуться с обледенелыми дорогами, поэтому необходимо помнить об осторожности как водителям, так и пешеходам, чтобы не пополнить ряды и без того забитых в последнее время травмпунктов.

В течение дня ожидается температура от -6 до -4 градусов, а также северо-западный умеренный ветер, на настоящий момент его скорость всего 3-6 метров в секунду , атмосферное давление будет повышаться, давление составляет более 755 мм. ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что наплыв пациентов в травмпункты Санкт-Петербурга за последние дни ужасает: за минувшие выходные в скорою поступило 415 вызовов у травмах, полученных на улицах, однако в большинстве случаев заявляется, что повреждения получены бытовым путем.