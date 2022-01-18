Коронавирус способен поражать мозг больше болезни Альцгеймера

Исследователи установили, COVID-19 способен негативно влиять на мозг человека гораздо сильнее, нежели болезнь Альцгеймера.

Ученые, занимающиеся борьбой с болезнью Альцгеймера поняли, что ковид может негативно сказаться на мозге человека. «Урон» будет серьезнее, чем от Альцгеймер, пишет Daily Mail.

Рискуют больше всех пациенты, находящиеся на тяжелой стадии болезни, которым уже рекомендована.

Пишут, что симптомы расстройства памяти и психических функций могут быть у человека довольно долго. Эксперты понаблюдали за пожилыми пациентами, у которых был поврежден мозг, но не было выявлено снижения когнитивных функций или деменции до госпитализации из-за коронавируса. Выяснилось, что через некоторое время после их заражения семь маркеров повреждения головного мозга стали значительно выше, чем у пациентов без коронавируса, но с болезнью Альцгеймера.

Деятели науки поняли, что у скончавшихся от коронавирусной инфекции в медучреждении, уровень таких показателей был выше, нежели у тех, кто выписался и поехал домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что швейцарские ученые считают, что Земля может остыть быстрее, чем ожидалось.