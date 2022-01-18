Медики опасаются: Европе грозит «твиндемия»

Медики опасаются: Европе грозит &#171;твиндемия&#187;
Европе может грозить «твиндемия». Фото: pixabay

Если грипп вернется в Европу, то ей может грозить двойная эпидемия или «твиндемия».

Reuters пишет, что зимой 2020-2021 года из-за ограничений в Европе практически не стало вируса гриппа, однако в этом году он может вернуться очень скоро и стать куда более динамичным.

У медиков ЕС есть страх перед циркуляцией наиболее опасного для пожилых людей штамма вируса гриппа H3A. Считается, что вернувшаяся инфекция может спровоцировать необычно долгий сезон гриппа, который сулит затянуться вплоть до лета.

«Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — заявил главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

Специалисты считают, что «твиндемия» негативно повлияет на и так перегруженную систему здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19.

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