Российский врач заразился «омикроном»: его симптомы отличаются от прошлых штаммов

Российский врач заразился &#171;омикроном&#187;: его симптомы отличаются от прошлых штаммов
"Омикрон" может вытеснить предыдущие варианты коронавируса. Фото: unsplash

Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко подцепил «омикрон». Доктор считает, что этот штамм существенно отличается от прошлых вариаций коронавируса.

Высокая заразность, различные симптомы и короткий инкубационный период. Такими выводами об омикрон-штамме Чуйко поделился у себя в социальной сети Facebook.

«Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов», — объяснил врач.

По словам специалиста, болезнь начинается с насморка, иногда с кашля. Чаще всего человек не теряет обоняния, при этом у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса.

Что касается температуры, то она держится от одного до трех дней. А те, кто вакцинировался, поясняет реаниматолог, то температурят не превышая 38 градусов или вообще без повышения температуры.

По мнению специалиста у омикрона разнообразные симптомы. В одном доме вся семья может переболеть по-разному.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван способ не заразиться омикрон-штаммом COVID в коллективе.

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