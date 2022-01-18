С 19 января некоторым россиянам начнут приходить выплаты. Главное — не забыть о заявлении!

С 19 января некоторая группа россиян сможет получить дополнительные выплаты в размере около 10 тысяч рублей. Однако есть одно условие, без которого деньги так и не дойдут даже, если они положены по факту.

Для получения выплат необходимо подать заявление и подтвердить, что они, действительно, положены указанному в документе лицу. Отмечается, что тем, кто уже подал заявление, деньги начнут приходить на следующей неделе. Об этом сообщает АБН.

На дополнительные денежные средства, о которых идет речь, могут рассчитывать целых четыре категории граждан. ПФР перечислит их по заявлению. Некоторые уже подали документ после новогодних праздников, и таким гражданам планируется перевести деньги уже в среду, 19 января.

Какие же выплаты положены по заявлению? А те самые денежные пособия, за которые раньше отвечал отдел социальной защиты населения. Теперь за них отвечает пенсионный фонд России. Как оказалось, в ведомство ПФР было передано около 20 выплат, но в описываемом случае, когда человек может получить деньги по заявлению, говорится о четырех определенных группах россиян.

Первая группа — это люди, попавшие под репрессии еще в советское время. Отмечается, что по временным рамкам подходит период с 1917 года и позднее. Так, если во времена СССР человек незаконно попал в тюрьму или на принудительное лечение в психиатрическую больницу, то ему положены выплаты в 10 тысяч сейчас.

Под второй группой представляются граждане, которые были репрессированы на территории бывших республик. Сейчас такие субъекты являются отдельными государствами.

Третьей группой, которая может получить дополнительные денежные средства по заявлению, являются россияне, репрессированные по политическим мотивам, и в последствии реабилитированы отдельным законом.

Последняя группа — это наследники всех вышеперечисленных групп. Им также положены выплат в размере до 10 тысяч по заявлению.

Отмечается, что размер того, сколько будет выплачено тому или иному гражданину, зависит от разных факторов, но в любом случае не будет больше 10 тысяч рублей. После подачи заявления должно пройти около 5 дней, чтобы были осуществлены заявленные выплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерам в России пообещали еще по 6 дополнительных выплат уже к тем денежным суммам, которые были предоставлены.