В России коронавирусом за сутки заразились более 31 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились более 31 тыс. человек
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 31 252 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 18 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 688 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 69 человек, в Петербурге — 64, а в Московской области — 34.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 322 678 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 865 тыс. 512 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусом при прошлых штаммах составлял менее 1%, но при «омикроне» вырос в пять раз. При этом, как отмечает министр, осложнения при заражении омикрон-штаммом могут развиться у пациента в течение всего трех-четырех дней.

зараженные в России коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России коронавирусом за сутки заразились более 31 тыс. человек
Автомобилист насмерть сбил пешехода на Бухарестской улице
Жертвами COVID-19 в Петербурге за сутки стали 64 человека
Мошенники заставили коммерческого директора петербургской фирмы отдать 12 млн
Главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины «Спутник M»
В Ленобласти коронавирусом заразился еще 301 человек
Диетолог рассказала, что нельзя есть перед крещенскими купаниями
В Петербурге за сутки COVID заболели более 4 тыс. человек