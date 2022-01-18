В России коронавирусом за сутки заразились более 31 тыс. человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 31 252 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 18 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 688 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 69 человек, в Петербурге — 64, а в Московской области — 34.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 322 678 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 865 тыс. 512 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусом при прошлых штаммах составлял менее 1%, но при «омикроне» вырос в пять раз. При этом, как отмечает министр, осложнения при заражении омикрон-штаммом могут развиться у пациента в течение всего трех-четырех дней.