В Ленобласти ударят крещенские морозы 19 января

В Ленинградской области местами температура опустится до -20 градусов.

Синоптики говорят, что 19 января, в среду, на улице будет облачно. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Почти во всей районах региона пойдет снег. Он будет умеренным, однако в западной части области днем снег будет мокрым, ожидается морось.

В регионе начнет дуть юго-западный умеренный ветер.

Ночью температура воздуха на западе составит -8…-13 градусов. На востоке гораздо морознее: -15…-20. Днем же столбики поползут вверх, ожидается +2…-3 градуса.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что петербуржцы 18 января столкнуться с обледенелыми дорогами, поэтому необходимо помнить об осторожности как водителям, так и пешеходам, чтобы не пополнить ряды и без того забитых в последнее время травмпунктов.