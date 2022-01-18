Не по-зимнему: в Петербурге в среду пойдет дождь

В Северной столице 19 января, когда должны бы ударить крещенские морозы, температура будет +2 градуса.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду, 19 января в городе на Неве будет опять облачно. Атмосферное давление в течение дня понизится.

В регионе задует западный и юго-западный ветер. Температура в темное время суток опустится до -8…-8 градусов, утром потеплеет — до 0…-2, а днем и вовсе достигнет 0…+2 градуса.

Также горожанам пообещали гололедицу.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что декабрь 2021 года оказался в десятке самых холодных за последние 10 лет в Петербурге. Об этом рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.