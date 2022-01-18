Голикова: сроки карантина по коронавирусу сократят до семи дней

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут наблюдать за эффективностью таких мер. Фото: Кремль

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут наблюдать за эффективностью таких мер. Фото: Кремль

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусной инфекцией сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова объяснила, что Россия следует примеру других стран, которые оптимизируют подходы к карантину и тестированию граждан на коронавирус. В том числе власти приняли решение сократить сроки карантина до недели. Изменения в ближайшее время будут приняты постановлением главного санитарного врача в РФ.

Она уточнила, что уполномоченные структуры будут наблюдать за эффективностью таких мер. Если потребуется, то в дальнейшем сроки будут еще раз скорректированы.

В настоящее время срок карантина по коронавирусу в России составляет 14 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле ответили на вопрос о введении всероссийского локдауна.