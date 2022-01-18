В Кремле ответили на вопрос о введении всероссийского локдауна

Пресс-секретарь президента Росссийской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил не допускает введение локдауна по всей стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Масштабные ограничения в РФ из-за ситуации с ковидом не обсуждается. Таким образом ответил на вопрос Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря, введение отдельных ограничений зависит от решения глав регионов, у которых есть особые полномочия. Песков отметил, что от региона к региону ситуация с COVID может меняться. Также государственный деятель отметил, что губернаторы эффективно осуществляют свои полномочия, потому что ситуация с коронавирусом претерпевает изменения из-за специфичности нового штамма омикрон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков прокомментировал принятие в самой жесткой форме законов о QR-кодах.