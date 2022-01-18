Смольный на этой неделе обсудит отмену QR-кодов

Городские власти готовы обсудить вопрос об отмене системы QR-кодов в общественных местах Петербурга.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на участников экспертного совета по общепиту. Ожидается, что Смольный рассмотрит возможную отмену ковид-сертификатов на заседании оперативного штаба в четверг, 20 января.

Пересмотреть правила, по данным издания, решили в связи с тем, что федеральное правительство отложило рассмотрение законопроекта о проверке QR-кодов при посещении общественных мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское правительство приступило к разработке вариантов действий на случай резкого роста числа больных коронавирусом. Отмечается, что возможное введение более строгих мер будет зависеть от соблюдения петербуржцами действующих ограничений.