На крещенских купаниях в Ленобласти не будут спрашивать QR-коды

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Власти Ленинградской области решили не вводить QR-коды для участников крещенских купаний.

Как сообщили в областном правительстве, окунуться в иордань на Крещение сможет любой желающий, независимо от наличия ковид-сертификата. Однако участникам купаний нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в закрытых раздевалках будет ограничено количество людей: не более одного человека на четыре квадратных метра.

Для верующих в Ленобласти в этом году подготовили 28 безопасных купелей. Места для купаний по возможности разместили близко от храмов, монастырей и часовен. Со списком мест крещенских купаний можно ознакомиться на сайте администрации Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня.