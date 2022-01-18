Мишустин раскритиковал работу Смольного за игнорирование обращений по COVID-19

Мишустин раскритиковал работу Смольного за игнорирование обращений по COVID-19
Мишустин раскритиковал петербургских чиновников. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства Петербурга за игнорирование четверти обращений горожан, желающих задать вопрос о вакцинации или лечении коронавируса.

Северная столица стала единственным регионом, чье руководство подверглось критике Мишустина в ходе заседания координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.

По словам главы правительства РФ, городские власти оставили без внимания четверть обращений, направленных к ним от петербуржцев. Проигнорированы были примерно полторы тысячи писем. Как отмечает Мишустин, это недопустимо в условиях грядущей волны коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный на этой неделе обсудит отмену QR-кодов. Ожидается, что городское правительство рассмотрит возможную отмену ковид-сертификатов на заседании оперативного штаба в четверг, 20 января.

критика михаил мишустин новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин раскритиковал работу Смольного за игнорирование обращений по COVID-19
На крещенских купаниях в Ленобласти не будут спрашивать QR-коды
Супружескую пару с Васильевского острова задержали за оставление детей без ...
Употребление яблок снижает риск образования тромбозов
Гороскоп на февраль 2022 по знакам Зодиака: кто встретит свою судьбу
Смольный на этой неделе обсудит отмену QR-кодов
Горсуд отказался выпустить из СИЗО владельца «Рив Гош»
Голикова: сроки карантина по коронавирусу сократят до семи дней