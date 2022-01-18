Мишустин раскритиковал работу Смольного за игнорирование обращений по COVID-19

Российский премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства Петербурга за игнорирование четверти обращений горожан, желающих задать вопрос о вакцинации или лечении коронавируса.

Северная столица стала единственным регионом, чье руководство подверглось критике Мишустина в ходе заседания координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.

По словам главы правительства РФ, городские власти оставили без внимания четверть обращений, направленных к ним от петербуржцев. Проигнорированы были примерно полторы тысячи писем. Как отмечает Мишустин, это недопустимо в условиях грядущей волны коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный на этой неделе обсудит отмену QR-кодов. Ожидается, что городское правительство рассмотрит возможную отмену ковид-сертификатов на заседании оперативного штаба в четверг, 20 января.