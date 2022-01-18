В мире COVID-19 заразилось более 331 млн человек

На всей планете скончалось более 5,5 млн человек. Фото: Pixabay

На всей планете скончалось более 5,5 млн человек. Фото: Pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 331 млн 713 тыс. 410 человек.

По данным SCMP на 18 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 553 тыс. 714 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 66 млн 421 тыс. 749 человек, на втором месте Индия — 37 млн 618 тыс. 271, затем идет Бразилия 23 млн 89 тыс. 509 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 865 тыс. 512 человек, умерло при этом 322 тыс. 678 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщает, что сроки карантина в связи с заражением коронавирусной инфекцией сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.