В Ленобласти похолодает до минус 17 градусов

В Ленобласти похолодает до минус 17 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 19 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Выпадет мокрый снег и дождь. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров в ночное время суток на западе покажут -6…-11 градусов, на востоке ожидается -12…-17 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…-3 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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