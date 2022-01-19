В Ленобласти похолодает до минус 17 градусов

В среду, 19 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Выпадет мокрый снег и дождь. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров в ночное время суток на западе покажут -6…-11 градусов, на востоке ожидается -12…-17 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…-3 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.