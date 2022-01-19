Циклон «Ида» принесет снег и тепло в Петербург

Циклон «Ида» принесет снег и тепло в Петербург
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице в среду, 19 января, на погоду повлияет североатлантический циклон «Ида». Днем выпадет с мокрый снег с дождем.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Он принесёт к берегам Невы массы влажного и хорошо согретого Гольфстримом океанического воздуха. В такой ситуации погода будет облачной, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон окажется на 4-5° выше климатической нормы», — рассказал синоптик.

Столбики термометров покажут +1…+3 градуса. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

По прогнозам синоптика, оттепель закончится 20 января, после чего в Петербург вернется гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

"Ида" погода циклон


 

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