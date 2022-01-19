В Смольном обсудят отмену QR-кодов в общественных местах

Власти Петербурга обсудят вопрос об отмене системы QR-кодов в общественных местах города.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на участников экспертного совета по общепиту, планируется, что Смольный рассмотрит возможную отмену ковид-сертификатов на заседании оперативного штаба в четверг, 20 января.

По данным издания, причина, по которой власти города решили пересмотреть правила, заключается в том, что федеральное правительство отложило рассмотрение законопроекта о проверке QR-кодов при посещении общественных мест.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Законопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября 2021 года. Изначально планировалось обязать предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах, но потом от идеи проверок на транспорте решили отказаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обсуждают вопрос о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух чиновников кабмина и источники в транспортной отрасли. Как пояснил источник в транспортной отрасли, до 15 ноября власти будут собирать предложения от федеральных ведомств, после чего могут перейти к принятию конкретных мер.