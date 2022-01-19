Бизнесмен Евгений Пригожин объявил конкурс позитивной песни о Петербурге

Бизнесмен Евгений Пригожин объявил конкурс позитивной песни о Петербурге
По словам бизнесмена Евгения Пригожина, он вообще не интересуется петербургской повесткой. Фото: сайт правительства РФ

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что он якобы оказывает информационное давление на губернатора Петербурга Александра Беглова. Как заявил Пригожин, он не занимается критикой губернатора и не собирается оправдываться. «На меня и так повесили всех собак», — отметил он.

«Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут», — сказал он.

По словам бизнесмена, он вообще не интересуется петербургской повесткой и не имеет никакого отношения к большинству петербургских СМИ.

Чтобы закончить медийные споры, Евгений Пригожин объявил конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых петербургских исполнителей. «Призовой фонд конкурса – 10 000 000 рублей. Пишите позитивные песни», — предложил он.

Отметим, недавно мнго шума вызвал клип Сергей Шнурова, посвященный плохой уборке города. Некоторым петербуржцам не понравился стиль изложения проблемы музыкантом, однако именно после выхода клипа власти города наконец извинились перед горожанами за плохую уборку города от снега и мусора, к делу подключилась прокуратура.

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