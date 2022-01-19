Ирину Артюхову включили в состав петербургского избиркома

Ирину Артюхову включили в состав петербургского избиркома
За назначение Артюховой проголосовали 36 депутатов, шестеро были против, еще шестеро воздержались. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Большинство депутатов ЗакСа проголосовали за назначение Ирины Артюховой членом Избиркома Петербурга с правом решающего голоса.

Ранее Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила Законодательному Собранию Северной столицы назначить Ирину Артюхову членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

За назначение Артюховой проголосовали 36 депутатов, шестеро были против, еще шестеро воздержались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Субботин уйдет с должности.

ЗакС избирком ирина артюхова член избиркома


 

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