Ирину Артюхову включили в состав петербургского избиркома

Большинство депутатов ЗакСа проголосовали за назначение Ирины Артюховой членом Избиркома Петербурга с правом решающего голоса.
Ранее Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила Законодательному Собранию Северной столицы назначить Ирину Артюхову членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
За назначение Артюховой проголосовали 36 депутатов, шестеро были против, еще шестеро воздержались.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Субботин уйдет с должности.