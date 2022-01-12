Руководитель аппарата ЗакСа Петербурга Субботин уйдет с должности

В сентябре прошлого года новым спикером петербургского парламента стал бывший вице-губернатор Александр Бельский. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В сентябре прошлого года новым спикером петербургского парламента стал бывший вице-губернатор Александр Бельский. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

К тому же, под сокращения попадают и несколько других работников управлений.

В Законодательном Собрании Северной столицы идут массовые сокращения. Так, свое место руководителя аппарата Мариинского дворца покинет Михаил Субботин. Об этом сообщает 78.ru.

Помимо прочего, в скором времени еще несколько парламентариев уйдут из ЗакСа. Речь идет о Елене Гаврищук и завхозе Алене Кукушкиной. Кроме них еще несколько работников покинут управления.

Напомним, что декабре прошлого года было объявлено о реорганизации структуры управления в Законодательном собрании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что решением Совета Директоров клуба вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера хоккейного клуба СКА.