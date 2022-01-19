Индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%

Рублёвый индекс Мосбиржи в начале основной сессии теряет 1,6% и находится на уровне 3275,67 пункта.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Российский рынок акций на утренней торговой сессии ранее продолжил негативные тенденции, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) терял более 2%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.