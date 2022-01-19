В Ленобласти еще 329 человек заразились коронавирусом

Коронавирус все также смертельно опасен. Фото: pexels.com

Коронавирус все также смертельно опасен. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 329 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 106 543 случая ковида. При этом выздоровели 97 159 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 4382 случая. На первом Москва — 8795 случаев. На третьем месте Московская область — 2626.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.