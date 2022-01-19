В Госдуме против «омикрона» призвали использовать респираторы вместо тканевых масок

По мнению экспертов, людям из группы риска вместо тканевых масок стоит использовать респираторы, чтобы защититься от омикрон-штамма.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы в прямом эфире Instagram заявил, что с «омикроном» людям из повышенной группы риска лучшего всего поможет справиться респиратор. Об этом сообщает ТАСС.

Своим мнением Хубезов поделился с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной. Он считает, что «омикрон» в пять раз более заразный, чем предыдущий штамм. Тканевые маски, по его мнению, уже не эффективны.

«Более того, многие западные страны склоняются к тому, что уже респираторы нужно надевать KN95 так называемые, либо даже респираторы FFP2», — рассказал глава комитета Госдумы.

Отмечается, что в частности эти рекомендации касаются людей из группы риска: пожилых и групп лиц с хроническими заболеваниями.

Также Хубезов напомнил россиянам о важности вакцинации, так как редко болеют те, «кто переболел раньше и получил вакцину».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что низкие темпы вакцинации от COVID-19 позволяют коронавирусу мутировать. Специалисты обеспокоены этим фактом.