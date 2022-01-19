Профессор заявила, что коронавирус мутирует из-за низких темпов вакцинации

Профессор заявила, что коронавирус мутирует из-за низких темпов вакцинации
Профессор уточнила, что важно не только пройти вакцинацию, но и вовремя ревакцинироваться. Фото: Pixabay

Профессор Светлана Орлова заявила, что низкие темпы вакцинации от COVID-19 позволяют коронавирусу мутировать.

Запись трансляции со словами Орловой опубликована в группе правительства Ивановской области во «ВКонтакте». Специалист отметила, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса в России продвигается очень медленно, из-за чего инфекция продолжает мутировать.

По словам Орловой, вакцинация эффективна только при высоких ее темпах. Если бы в России хотя бы за три месяца привили 80-90% населения, то «мы бы давным-давно с этой инфекцией справились».

Профессор уточнила, что важно не только пройти вакцинацию, но и вовремя ревакцинироваться. Длительность иммунитета имеет свой срок, а значит при новой волне организм должен быть защищен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших приблизился к 100%.

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