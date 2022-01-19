В Гатчинском районе во время омовения женщина утонула на глазах своих детей

В Гатчинском районе во время омовения женщина утонула на глазах своих детей. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе во время омовения женщина утонула на глазах своих детей. Фото: pixabay.com

Религиозное таинство крещенского омовения в одной из купелей Ленинградской области закончилось смертью женщины в среду, 19 января.

За несколько дней до Крещения жителей и гостей Петербурга предупреждали, чтобы омовение не осуществлялось в местах, где нет присмотра спасателей, и в купелях, которые не оборудованы для специально для этих целей. Но судьба одной из женщин, все же, сложилась трагично: во время омовения она утонула в в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества спасания на водах.

Выяснилось, что женщина утонула на глазах своих детей. В настоящее время ее ищут водолазы. На момент 22:30 поиски женщины еще не были закончены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ребенок с проспекта Ветеранов в Петербурге попала в больницу из-за упавшей на нее батареи.