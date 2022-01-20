В мире коронавирусом заразились более 337,1 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 3,219 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 20 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 337 150 590. К летальному исходу вирус привел в 5 млн 563 тыс. 818 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тошнота и рвота могут означать, что у человека развивается омикрон-штамм. Эти два признака не обязательно могут быть ключевыми, в ряде случаев они являются сопутствующими тем, что были найдены ранее.