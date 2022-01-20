В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения участников протестов

Информацию об обнаружении захоронений подтвердили в департаменте полиции Алма-Аты. Фото: pixabay

Информацию об обнаружении захоронений подтвердили в департаменте полиции Алма-Аты. Фото: pixabay

После беспорядков в Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января. Об этом заявили в городском департаменте полиции.

По их данным, такие могилы выкапывались, чтобы затруднить установление личностей участников погромов.

Как сообщил «Интерфакс», точное количество могил и места их обнаружения не раскрывают.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты.