Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда

Уже сегодня в Петербурге займутся украшением города ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в четверг, 20 января.

До значимой даты остается ровно 7 дней. Согласно уже сложившейся традиции в городе на Неве появятся баннеры, а также конструкции с памятной символикой, знамена и флаги Победы и России.

На частях оформления будут находиться знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда» с муаровой лентой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о создании музейного комплекса, посвященного Битве за Ленинград. В регионе откроется ряд музеев и экспозиций, призванных увековечить память героев, сражавшихся в Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны.