Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%
Соответствующее решение было принято единогласно. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Депутаты Госдумы приняли законопроект, вносящий коррективы в индексацию пенсионных выплат.

Заседание состоялось в четверг, 20 января. Соответствующее решение было принято единогласно в третьем, окончательном чтении, сообщили «РИА Новости».

Таким образом, средний размер пенсии после индексации в текущем году будет увеличен на 1 400 рублей и составит 18 984 рубля.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что рост реальный рост инфляции в стране составил 8,4%. Поэтому страховую часть пенсий необходимо в кратчайшие сроки переиндексировать с учетом реальных показателей и «небольшим зазором». В конце 2021 года индексацию страховой части пенсий планировалось провести на уровне 5,9%, однако после заявления главы государства пересчет пройдет на 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после проведения индексации пенсий на 8,6% в России ожидается повышение цен на продукты.

Госдума индексация пенсий Россия


 

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