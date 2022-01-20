В России выявили еще 38,8 новых случаев COVIDэто максимум с 13 ноября

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 38 850 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%. По данным на четверг, 20 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 899 411.

За сутки зафиксировали 684 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 323 376 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 24 478 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 925 855.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм коронавируса вполне может стать завершающим. Такое заявление сделал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.