В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 4,7 тысяч человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 4 753 человека.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 11 557 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 795 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 340 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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