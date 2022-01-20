Врач: тканевые и медицинские маски бесполезны против «омикрона»

Врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что защитные маски из ткани малоэффективны против нового штамма коронавируса «омикрон». Их лучше заменить респираторами.

Специалист рассказал «Москве 24», что сейчас от тканевых масок начинают отказываться. Если для предыдущих штаммов они были более-менее актуальны, то уже при «дельте» они начали показывать, что фильтруют намного хуже.

Медицинские маски эффективнее тканевых, но они тоже не могут полностью защитить от заражения коронавирусом. Дело в том, что при ношении между маской и лицом остается негерметичное пространство, через которое попадает окружающий воздух.

Водовозов порекомендовал сменить маски на респираторы второго класса — они обеспечивают фильтрацию до 95%. Респираторы снижают количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач раскрыл схему лечения при появлении симптомов омикрон-штамма.