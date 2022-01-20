РФПИ: эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма в два раза выше, чем у Pfizer

РФПИ: эффективность &#171;Спутника V&#187; против омикрон-штамма в два раза выше, чем у Pfizer
"Спутник V" формирует титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем вдвое выше по сравнению с вакциной Pfizer. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» нейтрализует активность омикрон-штамма в два раза лучше, чем вакцина Pfizer.

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), двухкомпонентный «Спутник V» формирует титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с вакциной Pfizer.

Исследование также показало, что российская вакцина нейтрализует омикрон-штамм за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины «Спутник M». По словам эксперта, при исследовании «Спутник M» не было зафиксировано ни одного случая серьезных побочных эффектов. Иногда, правда, наблюдалось небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились примерно сутки.

"Спутник V" pfizer исследование омикрон-штамм рфпи


 

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