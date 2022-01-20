РФПИ: эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма в два раза выше, чем у Pfizer

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» нейтрализует активность омикрон-штамма в два раза лучше, чем вакцина Pfizer.
Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), двухкомпонентный «Спутник V» формирует титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с вакциной Pfizer.
Исследование также показало, что российская вакцина нейтрализует омикрон-штамм за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины «Спутник M». По словам эксперта, при исследовании «Спутник M» не было зафиксировано ни одного случая серьезных побочных эффектов. Иногда, правда, наблюдалось небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились примерно сутки.