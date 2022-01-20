Усманов назвал медь «новым золотом» из-за ее роли в низкоуглеродной экономике

Основатель группы USM, миллиардер Алишер Усманов заявил, что медь станет для мира «новым золотом» и спрогнозировал рост спроса на нее.

Такой прогноз Усманов сделал в своей статье для Всемирного экономического форума в Давосе. По словам миллиардера, в ближайшие годы из-за развития низкоуглеродной экономики ожидается резкий рост спроса на медь, который будет превышать предложение.

Усманов пояснил, что название «новое золото» оправдано списком отраслей, напрямую зависящих от меди. К ним относятся телекоммуникации, электромобили, аккумуляторные батареи, системы возобновляемых источников энергии, а также улавливание и хранение углерода.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году такие металлы, как медь, никель и графит, начнут доминировать в спросе на полезные ископаемые. К этому моменту уровень потребления меди должен вырасти в 2,7 раза.

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