Усманов назвал медь «новым золотом» из-за ее роли в низкоуглеродной экономике

Усманов назвал медь &#171;новым золотом&#187; из-за ее роли в низкоуглеродной экономике
Усманов пояснил, что название "новое золото" оправдано списком отраслей, напрямую зависящих от меди. Фото: Кремль

Основатель группы USM, миллиардер Алишер Усманов заявил, что медь станет для мира «новым золотом» и спрогнозировал рост спроса на нее.

Такой прогноз Усманов сделал в своей статье для Всемирного экономического форума в Давосе. По словам миллиардера, в ближайшие годы из-за развития низкоуглеродной экономики ожидается резкий рост спроса на медь, который будет превышать предложение.

Усманов пояснил, что название «новое золото» оправдано списком отраслей, напрямую зависящих от меди. К ним относятся телекоммуникации, электромобили, аккумуляторные батареи, системы возобновляемых источников энергии, а также улавливание и хранение углерода.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году такие металлы, как медь, никель и графит, начнут доминировать в спросе на полезные ископаемые. К этому моменту уровень потребления меди должен вырасти в 2,7 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист рассказал о причинах рекордного роста цен на российскую нефть.

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