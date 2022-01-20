Мясников предупредил об опасности посещения больниц во время пандемии

Мясников предупредил об опасности посещения больниц во время пандемии
Мясников предостерег от посещения больниц в пандемию. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в условиях пандемии не следует посещать больницы без острой необходимости.

«Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с «дельтой» или вообще не выходишь оттуда», — сказал доктор в эфире радио «Вести ФМ».

Медик объяснил, что коронавирусная инфекция разрушила мир, и врачи не советуют проходить плановые обследования, особенно людям пожилого возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт объяснила, чем опасны противовирусные препараты при COVID-19. Чернышова уточнила, что даже качественные лекарства могут не дать положительного эффекта, если применяются без рекомендации врача. При самостоятельном применении они могут дать прямо противоположный результат и усугубить состояние здоровья.

Александр Мясников больницы пандемия


 

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