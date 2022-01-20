В комитете поддержки президента призвали срочно навести порядок с уборкой Петербурга от снега

Глава петербургского отделения Всероссийского комитета поддержки президента России Андрей Горбань призвал городские власти навести порядок с уборкой города от снега и наледи. По его словам, количество жалоб в общественную приемную существенно возросло и это требует незамедлительной реакции ответственных лиц.

«За последний месяц жалоб от пострадавших от гололеда уже более сотни. Горожане сетуют на плохую работу служб ЖКХ. И мы обязаны реагировать на сложившуюся ситуацию. Я сам сегодня едва не травмировался, выходя из машины. По центру города сложно пройти: грязь, гололед и ни одного коммунальщика», — рассказал Горбань Gazeta.SPb.

Также, по его мнению, следует обратить внимание на европейский опыт уборки тротуаров с использованием гранитной крошки, так как песок и соль создают грязь и вредят экологии.

«У пешеходных переходов месево, невозможно перейти дорогу из-за огромных луж, особенно сложная ситуация в историческом центре», — считает Горбань.

По его словам, информация о росте количества жалоб на уборку Петербурга уже доведена до главы Всероссийского комитета главы государства Романа Путина, который намерен взять ситуацию под личный контроль.

Чаще всего на плохую уборку снега жалуются жители Невского, Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Жалобы на неубранный снег и наледь лидируют среди обращений на портал «Наш Санкт-Петербург». Также горожане активно комментируют ситуацию в соцсетях.

«Это какой — то квест, господа, «дойди до дома и не упади»! Это же кошмар какой- то! Я работаю в Адмиралтейском районе в 5 мин. от дома добиралась домой 35 минут! И это Вознесенский пр. правительственная трасса!»

«Невозможно ходить…Зубы оставить на асфальте можно… Печальное зрелище», — пишут очевидцы в социальных сетях.

«Крыши не убраны, люди и машины продолжают принимать в себя удары. Набережная реки Фонтанки 18Б. Позвонил в ЖКС #1 по Центральному району, посоветовали лучше выбирать место для парковки и посетовали, что у них на все дома лент специальных не хватает. Пока писал заявление в полицию ещё два вызова поступило, один с падением льда на голову женщине, второй такой же, как и я «счастливчик»», — рассказал водитель, у которого от падения глыбы льда пострадал автомобиль в центре Петербурга.

Накануне ГАТИ назначила организациям штрафы на сумму более 40 миллионов рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи в Петербурге с начала зимы. В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции отметили, что только за вчерашний день за ненадлежащую уборку снега и наледи в зонах производства работ, внутриквартальных территориях и на крышах было выписано штрафов на 700 тыс. рублей. В частности, ООО «Охта» за снег и наледь на кровле нежилого здания на шоссе Революции получило штраф в 100 тысяч. А концерн «Ленпромстрой» за неубранный снег на Ленской улице и проспекте Косыгина оштрафовали на 150 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тротуары в Петербурге превратились в настоящий каток с лужами. Пройтись по ним- целое экстремальное приключение, которое может закончится в травмопункте.