Врач предупредил об опасности омикрон-штамма

Врач предупредил об опасности омикрон-штамма
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Профессор эпидемиологии Лиам Смит призвал «не расслабляться» из-за сообщений, что омикрон-штамм переносится легче остальных, и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Вполне может появиться другой вариант, более заразный и опасный — это может стать настоящим Армагеддоном, как в научной фантастике», — сказал он в интервью с CNBC.

Эксперт добавил, что сейчас опасно увлекаться «осторожным оптимизмом», связанным с омикрон-штаммом.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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