В Пулково 21 января задержан один рейс

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Шарм-Эль-Шейх. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в пятницу, 21 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Шарм-Эль-Шейх. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 07:00.

По предварительной информации полет состоится в 10:05 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Накануне в Пулково с вылетом задерживаются пять авиарейсов. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Йошкар-Олу, Калининград, Дубай, Москвы. Об этом сообщается на сайте Пулково. Первым задержали рейс до Йошкар-Олы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:45, однако время вылета отложили до 16:00. Далее с опозданием вылетел рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 12:40 на 13:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.