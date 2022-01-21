В России установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 49 513 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 21 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 987 774.

За сутки в стране зафиксировали 692 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 324 752 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 24 719 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 975 052.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России идет разработка новых препаратов для лечения коронавируса. Лекарства, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению ковида, используются как для лечения «дельты», так и «омикрона».