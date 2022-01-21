В Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное число случаев COVID

В Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное число случаев COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 5 922 человека. Днем ранее показатель едва превысил 4,7 тыс.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 15 987 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 4 424 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 419 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в условиях пандемии не следует посещать больницы без острой необходимости. Коронавирусная инфекция разрушила мир, и врачи не советуют проходить плановые обследования, особенно людям пожилого возраста.

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