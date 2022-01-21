Рынок стрит-ритейла в Петербурге близок к полному восстановлению

Стрит-ритейл в Северной столице в 2021 году приблизился к допандемийным показателям. Об этом сообщила пресс-служба международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, число арендаторов, занявших свободные помещения, стало в два раза больше, чем в 2019 году, и на 17 % выше, чем в 2020 году. В текущем году в Петербурге на 1% вырос объем площадей данного формата. Причиной этого стал приспособление и ремонт на объектах,

Как сообщили в пресс-службе компании, в городе свободных для аренды площадей стало 9,1%. В допандемийный период этот показатель составлял 6-7%. В минувшем году открытых помещений стало на 26% больше.

По мнению экспертов компании, рынок стрит-ритейла в городе на Неве в 2022 году восстановится полностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский стрит-ритейл за первое полугодие 2021 года лишился 416 заведений. С ростом темпов закрытия заведения эксперты также отмечают, что открывать новые проекты в кризисном сегменте сейчас не торопятся. Открылось первое полугодие всего 402 заведения, что на 20% ниже показателей 2019-го.