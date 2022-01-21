Ленобласть в преддверии выходных ждут снегопады и похолодание до -20 градусов

Ленобласть в преддверии выходных ждут снегопады и похолодание до -20 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области об ухудшении погоды в последний день рабочей недели. В регион придут похолодание и снегопады.

В пятницу, 21 января, на западе области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. На следующий день, 22 января, осадки пройдут местами, а температура опустится до -13 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, 23 января столбики термометров покажут до -17…-20 градусов.

На скользких дорогах автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными и осторожными, соблюдая скоростной режим и увеличенную дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что потепление уже начинает покидать Северную столицу. Однако и морозы задержатся ненадолго. Уже в начале следующей недели, 25 января, температура вновь будет выше нуля. Такое чередование ожидает петербуржцев и в феврале. Последний месяц зимы будет переменчивым и теплее обычного. Температура будет скакать от -8 до +3 градусов.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть похолодание


 

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